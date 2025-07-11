ÖGG sınav sonuç ekranı: 115. dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı, hangi gün açıklanıyor?

Sonuçlara itirazlar ise 21-23 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlara yapılan itirazlara dair sonuç bilgisi de 24 Temmuz'da açıklanacak. İtiraz edecek adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 350 TL ücret yatırmalılar.



Ardından dekontlar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edilecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.