ÖGG sınav sonuç ekranı: 115. dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı, hangi gün açıklanıyor?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği 115. dönem ÖGG sınavının sonuç tarihi için nefesler tutuldu. 29 Haziran günü saat 10:00'da düzenlenen Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları 1 Temmuz'da yayımlanmıştı. Sorulara yapılan itiraz sonuçları da 11 Temmuz'da yayımlandı. Güvenlik görevlisi adaylar ise 115. ÖGG sonuç tarihine odaklandı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınav süreci 16 Mayıs günü başlamıştı. Sınava katılan adaylar sonuçlarını ÖGNET üzerinden görüntüleyebiliyor. Ardından sonuçlara itiraz başvuruları alınıyor. İşte, ÖGG sonuç ve itiraz tarihleri...