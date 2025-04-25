ÖGG sınav sonuç tarihi 2025: EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Özel Güvenlik Görevlisi sınavları düzenleniyor. 114. dönem ÖGG Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavına katılan adaylar sonuçlara yoğunlaştı. Sınav uygulaması 12 Nisan'da yapıldı, soru ve cevaplar ise 15 Nisan'da erişime açıldı. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuç tarihi 2025: EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 1

ÖGG sınav takvimi işlemeye devam ediyor. 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı, silahlı ve silahsız olmak üzere iki gruba ayrılıyor. 114. dönem ÖGG sınavını kaçıran adaylar ''115. dönem ÖGG sınav başvurusu ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, bir sonraki Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖGG sınav sonuç tarihi 2025: EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 2

114. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EGM tarafından 12 Nisan'da düzenlenen Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı için sonuçlar 2 Mayıs tarihinde erişime sunulacak. Sonuçlar ÖGNET üzerinden sorgulanabilecek.

ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI

ÖGG sınav sonuç tarihi 2025: EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 3

115. dönem ÖGG sınavı için henüz kılavuz yayımlanmadı. Ancak eğitimler 16 Mayıs Cuma günü son bulacak ve sınav uygulaması 29 Haziran 2025 Pazar günü olacak.

116. dönem ÖGG sınavı 24 Ağustos Pazar, 117. dönem ÖGG sınavı 19 Ekim Pazar ve 118. dönem ÖGG sınav uygulaması da 14 Aralık Pazar günü olacak.

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