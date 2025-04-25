ÖGG sınav sonuç tarihi 2025: EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

ÖGG sınav takvimi işlemeye devam ediyor. 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı, silahlı ve silahsız olmak üzere iki gruba ayrılıyor. 114. dönem ÖGG sınavını kaçıran adaylar ''115. dönem ÖGG sınav başvurusu ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, bir sonraki Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi...