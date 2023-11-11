ÖGG sınav sonuç tarihi belli oldu: 105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı (ÖGG) üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri hız kazandı. Yapılan değerlendirmeler ardından ÖGG sınav sonuçları kasım ayı içerisinde paylaşılacak. Peki, Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklaancak?

ÖGG sınav sonuç tarihi belli oldu: 105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı 21 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. ÖGG sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuç duyurusuna kilitlendi.

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ÖGG sınav sonuç tarihi belli oldu: 105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

Sınav talimatı duyurusuyla sonuç tarihi hakkında açıklama geldi.

ÖGG sınav sonuç tarihi belli oldu: 105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları 17 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecek.

ÖGG sınav sonuç tarihi belli oldu: 105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirmeher bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

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