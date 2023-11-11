ÖGG sınav sonuç tarihi belli oldu: 105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı (ÖGG) üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri hız kazandı. Yapılan değerlendirmeler ardından ÖGG sınav sonuçları kasım ayı içerisinde paylaşılacak. Peki, Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklaancak?
Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı 21 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. ÖGG sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuç duyurusuna kilitlendi.