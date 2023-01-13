ÖGG sınav sonuçları açıklandı: 101. Özel Güvenlik Sınav sonuç sorgulama ekranı

101. Temel Eğitim Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları için bekleyiş sona erdi. Takvimde, ÖGG sonuçları için 13 Ocak 2023 (bugün) işaret edilmişti. ÖGG sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresinden ilan edildi.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı: 101. Özel Güvenlik Sınav sonuç sorgulama ekranı - 1

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı, 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sonuçlarla ilgili beklenen gelişme 13 Ocak 2023 tarihinde yaşandı.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı: 101. Özel Güvenlik Sınav sonuç sorgulama ekranı - 2

ÖGG sınav sonuçları EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) resmi sayfası üzerinden paylaşıldı.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı: 101. Özel Güvenlik Sınav sonuç sorgulama ekranı - 3

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı: 101. Özel Güvenlik Sınav sonuç sorgulama ekranı - 4

İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar yazılı sınav sonucuna 16-18 Ocak 2023 tarihleri arasında itiraz edebilecek.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sitesinde ilan edilecektir.

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