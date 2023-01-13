ÖGG sınav sonuçları açıklandı: 101. Özel Güvenlik Sınav sonuç sorgulama ekranı

İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar yazılı sınav sonucuna 16-18 Ocak 2023 tarihleri arasında itiraz edebilecek.



Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sitesinde ilan edilecektir.