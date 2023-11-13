ÖGG sınav sonuçları açıklandı: 105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuç sorgulama
Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları için bekleyiş sona erdi. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) sonuç sayfası üzerinden Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ilan edildi.
Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı 21 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. ÖGG sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuç duyurusunu bekliyordu. Beklenen duyuru EGM'den geldi.