ÖGG sınav sonuçları açıklandı: 105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuç sorgulama

Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları için bekleyiş sona erdi. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) sonuç sayfası üzerinden Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ilan edildi.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı: 105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuç sorgulama - 1

Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı 21 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. ÖGG sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuç duyurusunu bekliyordu. Beklenen duyuru EGM'den geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖGG sınav sonuçları açıklandı: 105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuç sorgulama - 2

Sınav talimatı duyurusunda da yer aldığı üzere  105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları 10 Kasım'da ilan edildi.

ÖGG SONUÇ EKRANI

ÖGG sınav sonuçları açıklandı: 105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuç sorgulama - 3

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan ediliyor.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı: 105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuç sorgulama - 4

ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu girilerek öğrenilebilecek.

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