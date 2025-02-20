ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat tarihli ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM tarih verdi

Bu yılın ilk Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) tamamlandı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adaylar, ÖGG sınav sonuç tarihine odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan sınavın sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat tarihli ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat tarihli ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM tarih verdi - 1

Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirild. Sınava katılım sağlayanlar, ÖGG sınav sonuç duyurusuna odaklandı.

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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat tarihli ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM tarih verdi - 2

ÖGG SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların ve sonuçların tarihini duyurdu. Yıllık takvime göre, yılın ilk ÖGG sınavının sonuçları 28 Şubat 2025 tarihinde duyurulacak.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat tarihli ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM tarih verdi - 3

ÖGG SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat tarihli ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM tarih verdi - 4

2025'İN İKİNCİ ÖGG SINAVI TARİHİ

Yılın ikinci ÖGG sınavı ise nisan ayında gerçekleştirilecek. 114. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim sınavı tarihi 12 Nisan 2025 olarak belirlendi.

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