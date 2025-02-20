ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat tarihli ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM tarih verdi

ÖGG SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların ve sonuçların tarihini duyurdu. Yıllık takvime göre, yılın ilk ÖGG sınavının sonuçları 28 Şubat 2025 tarihinde duyurulacak.