ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat tarihli ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM tarih verdi
Bu yılın ilk Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) tamamlandı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adaylar, ÖGG sınav sonuç tarihine odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan sınavın sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat tarihli ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirild. Sınava katılım sağlayanlar, ÖGG sınav sonuç duyurusuna odaklandı.