ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 108. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihini EGM paylaştı
Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi. Özel Güvenlik sınav takvimi, EGM tarafından paylaşılmıştı. Takvime göre, nisan ayında gerçekleştirilen ÖGG sınavının sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde uygulanmıştı. Sürecin ayrıntılarına yayımlanan talimat duyurusunda yer verilmişti.