ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 108. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihini EGM paylaştı

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi. Özel Güvenlik sınav takvimi, EGM tarafından paylaşılmıştı. Takvime göre, nisan ayında gerçekleştirilen ÖGG sınavının sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 108. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihini EGM paylaştı - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde uygulanmıştı. Sürecin ayrıntılarına yayımlanan talimat duyurusunda yer verilmişti.

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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 108. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihini EGM paylaştı - 2

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayımlanan takvime göre, ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 108. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihini EGM paylaştı - 3

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 108. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihini EGM paylaştı - 4

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan ediliyor.

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