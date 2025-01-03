ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (EGM 112. Dönem ÖGG sınav sonuç sayfası)
112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları için heyecanlı beyleyiş sürüyor. Sınava katılım gösteren adaylar gözünü, ÖGG sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek sonuç açıklamasını bekliyor. Başarılı bir sonuç elde eden adaylar, özel güvenlik olarak görevlerine başlayabilecek. Sonuçlar Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 yılının son Özel Güvenlik Sınavı olan 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 15 Aralık tarihinde uygulanmıştı. Sınava katılım sağlayan adayların gözü kulağı sonuç duyurusunda. Yayımlanan kılavuzda ÖGG sınavı sonuçları için ocak ayının ilk haftası işaret edilmişti.