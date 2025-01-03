ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (EGM 112. Dönem ÖGG sınav sonuç sayfası)

112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları için heyecanlı beyleyiş sürüyor. Sınava katılım gösteren adaylar gözünü, ÖGG sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek sonuç açıklamasını bekliyor. Başarılı bir sonuç elde eden adaylar, özel güvenlik olarak görevlerine başlayabilecek. Sonuçlar Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (EGM 112. Dönem ÖGG sınav sonuç sayfası) - 1

2024 yılının son Özel Güvenlik Sınavı olan 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 15 Aralık tarihinde uygulanmıştı. Sınava katılım sağlayan adayların gözü kulağı sonuç duyurusunda. Yayımlanan kılavuzda ÖGG sınavı sonuçları için ocak ayının ilk haftası işaret edilmişti.

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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (EGM 112. Dönem ÖGG sınav sonuç sayfası) - 2

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılavuza göre, 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde ilan edilecek.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (EGM 112. Dönem ÖGG sınav sonuç sayfası) - 3

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını EGM'nin https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sorgulayabilecekler.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (EGM 112. Dönem ÖGG sınav sonuç sayfası) - 4

ÖGG SINAV İTİRAZLARI HAKKINDA

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında kabul edilecek olup, itiraz sonuçları 10 Ocak 2025 tarihinde duyurulacaktır.

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