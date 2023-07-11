ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonuç tarihi

Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 24/06/2023 tarihinde ülke genelinde yapıldı. Sınav sürecinin sona ermesi ardından sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Takvime göre, ÖGG sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonuç tarihi...

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonuç tarihi - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonucu için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci ÖGG sınavının sonuçları temmuz ayında açıklanacak.

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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonuç tarihi - 2

SONUÇ TARİHİ

EGM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklanacak.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonuç tarihi - 3

Sınav takviminde şu bilgilere yer verildi;

"18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir."

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonuç tarihi - 4

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor.

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