ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonuç tarihi
Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 24/06/2023 tarihinde ülke genelinde yapıldı. Sınav sürecinin sona ermesi ardından sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Takvime göre, ÖGG sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonuç tarihi...
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonucu için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci ÖGG sınavının sonuçları temmuz ayında açıklanacak.