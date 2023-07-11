ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonuç tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonucu için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci ÖGG sınavının sonuçları temmuz ayında açıklanacak.