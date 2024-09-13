ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Gözler EGM ÖGG sınav sonuç ekranında
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bünyesinde özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı 25 Ağustos'ta yapıldı. Alacakları puan adayların gözü kulağı EGM ÖGG sınav sonuç ekranında. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
25 Ağustos'ta ülke genelinde yapılan Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları için geri sayım devam ediyor. EGM tarafımdan yayımlanan Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı takvimiyle sonuç tarihine yer verilmişti.