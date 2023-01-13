101. Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuç ekranı

101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonrası gözler sonuçlara çevrilmişti. Takvimde, ÖGG sonuçları için 13 Ocak 2023 (bugün) işaret edilmişti. Peki, 101. Özel Güvenlik Sınavının sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

101. Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuç ekranı - 1

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı, 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Yılın son ÖGG sınavının sonuç tarihi takvimle duyuruldu.

101. Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuç ekranı - 2

Takvime göre, ÖGG sınav sonuçları 13 Ocak (bugün) açıklanacak. Sınav sonucunun bugün mesai bitimine kadar duyurulması bekleniyor.

101. Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuç ekranı - 3

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

101. Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuç ekranı - 4

İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar yazılı sınav sonucuna 16-18 Ocak 2023 tarihleri arasında itiraz edebilecek.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sitesinde ilan edilecektir.

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