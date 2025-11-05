ÖGG sınav sonuçları egm.gov.tr sorgulama ekranı | Özel Güvenlik Görevlisi 117. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Silahlı eğitim alan adaylar için silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir. Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.