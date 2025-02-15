ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 113. dönem ÖGG sınav sonuçları için tarih verdi
Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları için geri sayım sürüyor. 113. dönem ÖGG sınav sonuç tarihine yayımlanan kılavuzda yer verilmişti. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçlarına nasıl ulaşılacak?
Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Yılın ilk ÖGG sınavına katılım sağlayan adaylar, heyecanla sonuç duyurusunu bekliyor.