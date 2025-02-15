ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 113. dönem ÖGG sınav sonuçları için tarih verdi

Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları için geri sayım sürüyor. 113. dönem ÖGG sınav sonuç tarihine yayımlanan kılavuzda yer verilmişti. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçlarına nasıl ulaşılacak?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 113. dönem ÖGG sınav sonuçları için tarih verdi - 1

Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Yılın ilk ÖGG sınavına katılım sağlayan adaylar, heyecanla sonuç duyurusunu bekliyor.

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 113. dönem ÖGG sınav sonuçları için tarih verdi - 2

ÖGG SINAV SORULARI KAÇ PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 113. dönem ÖGG sınav sonuçları için tarih verdi - 3

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime göre, ÖGG sınav sonuçları 28 Şubat 2025 tarihinde duyurulacak. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 113. dönem ÖGG sınav sonuçları için tarih verdi - 4

ÖGG DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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