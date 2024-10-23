ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınavında son durum
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 111. dönem özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı yapıldı. Bu gelişmenin ardından cevap anahtarları ve sınav sonuç tarihi merak konusu oldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
111. Dönem Özel Güvenlik sınavı, 20 Ekim tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirildi. Öte yandan Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte, özel güvenlik sınavında son durum...