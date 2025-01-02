ÖGG sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 112. Dönem ÖGG sonuç tarihi

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sınav değerlendirmesi, silah farkı sınavına katılan adaylar için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50 puan olması ve bu puan ile daha önce başarılı olunan temel silahsız sınav puan toplamının ortalamasının en az 60 puan olması gerekmektedir. Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan ve silah farkı eğitimi alarak sınava silahlı olarak katılan adaylar için de benzer kriterler geçerlidir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.