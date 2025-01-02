ÖGG sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 112. Dönem ÖGG sonuç tarihi

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları için geri sayım sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü takvimiyle 2024 yılının son ÖGG sınav sonuç tarihi duyurulmuştu. Takvime göre, ÖGG sınav sonuçları ocak ayının ilk haftasında ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte 112. Dönem ÖGG sonuç tarihi ve sürecin ayrıntıları...

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 112. Dönem ÖGG sonuç tarihi - 1

112. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı, 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, sınav sonuçlarının 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanması planlanıyor.


TÜRKİYE HABERLERİ

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 112. Dönem ÖGG sonuç tarihi - 2

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını EGM'nin https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sorgulayabilecekler.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 112. Dönem ÖGG sonuç tarihi - 3

ÖGG SINAV İTİRAZLARI HAKKINDA

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında kabul edilecek olup, itiraz sonuçları 10 Ocak 2025 tarihinde duyurulacaktır.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 112. Dönem ÖGG sonuç tarihi - 4

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sınav değerlendirmesi, silah farkı sınavına katılan adaylar için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50 puan olması ve bu puan ile daha önce başarılı olunan temel silahsız sınav puan toplamının ortalamasının en az 60 puan olması gerekmektedir. Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan ve silah farkı eğitimi alarak sınava silahlı olarak katılan adaylar için de benzer kriterler geçerlidir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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