ÖGG sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 112. Dönem ÖGG sonuç tarihi
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları için geri sayım sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü takvimiyle 2024 yılının son ÖGG sınav sonuç tarihi duyurulmuştu. Takvime göre, ÖGG sınav sonuçları ocak ayının ilk haftasında ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte 112. Dönem ÖGG sonuç tarihi ve sürecin ayrıntıları...
112. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı, 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, sınav sonuçlarının 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanması planlanıyor.