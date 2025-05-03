114. ÖGG sonuçları sorgulama ekrnaı EGM: 115. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman?

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve sorularla beraber adayların cevapları da yayımlandı. Sorulara itiraz başvuruları da tamamlanan 114. dönem ÖGG için sonuç bekleyişi başlamıştı. EGM tarafından sonuçlar da yayımlandı. ÖGG sonuçları açıklandı mı? 114. ÖGG sınav sonucu sorgulama...

114. ÖGG sonuçları sorgulama ekrnaı EGM: 115. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman? - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı uygulandı. Sınavın sorularına itiraz süreci ise 16-18 Nisan'da tamamlandı. Sınava katılım gösteren adaylar ÖGG sonuç tarihine odaklanmıştı. İşte, 114. dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı...

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114. ÖGG sonuçları sorgulama ekrnaı EGM: 115. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman? - 2

114. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan Cumartesi günü uygulanmıştı. Sınava katılan adayların sonuçları 2 Mayıs Cuma günü açıklandı.

Sınav sonuçları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden adaylarla paylaşıldı.

ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA

Sınav sonuçlarına itirazlar ise 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak. İtiraz sonuçları 9 Mayıs'ta açıklanacak.

114. ÖGG sonuçları sorgulama ekrnaı EGM: 115. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman? - 3

115. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Bir sonraki Özel Güvenlik sınavı 29 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Sınava dair klavuz ise EGM tarafından yayımlanacak.

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