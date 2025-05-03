114. ÖGG sonuçları sorgulama ekrnaı EGM: 115. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı uygulandı. Sınavın sorularına itiraz süreci ise 16-18 Nisan'da tamamlandı. Sınava katılım gösteren adaylar ÖGG sonuç tarihine odaklanmıştı. İşte, 114. dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı...