114. ÖGG sonuçları sorgulama ekrnaı EGM: 115. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman?
Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve sorularla beraber adayların cevapları da yayımlandı. Sorulara itiraz başvuruları da tamamlanan 114. dönem ÖGG için sonuç bekleyişi başlamıştı. EGM tarafından sonuçlar da yayımlandı. ÖGG sonuçları açıklandı mı? 114. ÖGG sınav sonucu sorgulama...
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı uygulandı. Sınavın sorularına itiraz süreci ise 16-18 Nisan'da tamamlandı. Sınava katılım gösteren adaylar ÖGG sonuç tarihine odaklanmıştı. İşte, 114. dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı...