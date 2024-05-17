ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı: 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde uygulanmıştı. Sınav talimatına göre, ÖGG sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Peki, 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları nasıl öğrenilecek?
Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yayımlanan takvime göre, ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.