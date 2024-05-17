ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı: 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde uygulanmıştı. Sınav talimatına göre, ÖGG sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Peki, 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları nasıl öğrenilecek?

ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı: 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yayımlanan takvime göre, ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.

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ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı: 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

Sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan ediliyor.

ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı: 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıldıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

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ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı: 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

ÖGG BAŞARI PUANI KAÇ?

Silah farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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