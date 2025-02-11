ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (113.Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap kitapçıkları görüntüleme ekranı)

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soru ve cevap kitapçıkları sınavın hemen ardından gündeme geldi. Takvim doğrultusunda, Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, EGM ÖGG sınav soru ve cevapları için tarih verdi. Peki, 113. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (113.Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap kitapçıkları görüntüleme ekranı) - 1

2025 Yılı Özel Güvenlik Görevlisi Sınavlarının (ÖGG) ilki 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılım gösteren adaylar, alacakları puanı öğrenmek için ÖGG sınav soruları ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyor.

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ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (113.Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap kitapçıkları görüntüleme ekranı) - 2

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

113. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 11 Şubat 2025 tarihinde erişime açılacak.

12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında adaylar yazılı sınav sorularına itiraz edebilecek. Özel güvenlik sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖGG SINAV SORU KİTAPÇIKLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (113.Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap kitapçıkları görüntüleme ekranı) - 3

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınavı sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.


ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (113.Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap kitapçıkları görüntüleme ekranı) - 4

Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.

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