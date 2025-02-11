ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (113.Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap kitapçıkları görüntüleme ekranı)
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soru ve cevap kitapçıkları sınavın hemen ardından gündeme geldi. Takvim doğrultusunda, Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, EGM ÖGG sınav soru ve cevapları için tarih verdi. Peki, 113. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
2025 Yılı Özel Güvenlik Görevlisi Sınavlarının (ÖGG) ilki 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılım gösteren adaylar, alacakları puanı öğrenmek için ÖGG sınav soruları ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyor.