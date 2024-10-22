ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? (111. Dönem ÖGG soru - cevap görüntüleme sayfası)
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav sürecini geride bırakan adaylar, alacakları puanları hesaplamak için ÖGG sınav soruları ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyor. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim Ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) geride kaldı. Sınav süreci ardından gözler soru - cevap duyurusuna çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe yer verilmişti.