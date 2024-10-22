ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? (111. Dönem ÖGG soru - cevap görüntüleme sayfası)

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim Ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) geride kaldı. Sınav süreci ardından gözler soru - cevap duyurusuna çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe yer verilmişti.