ÖGG sınav tarihi: 115. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? EGM ÖGG takvimi
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik ve 115. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavı için giriş belgelerinin adaylara teslim süreci 31 Mayıs'ta başladı ve 14 Haziran'da son buluyor. Silahı ve silahsız özel güvenlik sınavına katılacak adaylara 100 soru sorulacak. Her bir soru iki puan üzerinden değerlendiriliyor. Adaylar, ''115. ÖGG sınavı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. ÖGG sınav takvimi...
115. dönem ÖGG süreci sürüyor. Sınav giriş belgelerini görüntüleyen adaylar sınav aşamasına geçiyor. Sınav pazar günü uygulanacak. Sınavın ardından soru ve cevaplar 1 Temmuz tarihinde adaylarla paylaşılacak. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?