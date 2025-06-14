ÖGG sınav tarihi: 115. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? EGM ÖGG takvimi

115. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik sınavı 29 Haziran Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak. Sınav soru ve cevapları da 1 Temmuz'da ilan edilecek. Sorulara itirazlar da 2-4 Temmuz tarihlerinde alınacak.



İtiraz süreçlerinde adaylar Halk Bankası şubelerine 350 TL ödeme yapacak.