ÖGG sınav tarihi: 115. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? EGM ÖGG takvimi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik ve 115. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavı için giriş belgelerinin adaylara teslim süreci 31 Mayıs'ta başladı ve 14 Haziran'da son buluyor. Silahı ve silahsız özel güvenlik sınavına katılacak adaylara 100 soru sorulacak. Her bir soru iki puan üzerinden değerlendiriliyor. Adaylar, ''115. ÖGG sınavı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. ÖGG sınav takvimi...

ÖGG sınav tarihi: 115. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? EGM ÖGG takvimi - 1

115. dönem ÖGG süreci sürüyor. Sınav giriş belgelerini görüntüleyen adaylar sınav aşamasına geçiyor. Sınav pazar günü uygulanacak. Sınavın ardından soru ve cevaplar 1 Temmuz tarihinde adaylarla paylaşılacak. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?

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ÖGG sınav tarihi: 115. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? EGM ÖGG takvimi - 2

115. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik sınavı 29 Haziran Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak. Sınav soru ve cevapları da 1 Temmuz'da ilan edilecek. Sorulara itirazlar da 2-4 Temmuz tarihlerinde alınacak.

İtiraz süreçlerinde adaylar Halk Bankası şubelerine 350 TL ödeme yapacak.

ÖGG sınav tarihi: 115. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? EGM ÖGG takvimi - 3

ÖGG SONUÇ TARİHİ

Özel Güvenlik sınavı sonuçları da 18 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlara itirazlar 21-23 Temmuz tarihlerinde alıncak, itiraz sonuçları da 24 Temmuz'da duyurulacak.

116. dönem ÖGG sınavı ise 24 Ağustos 2025 Pazar günü düzenlenecek.

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