ÖGG sınav tarihi: 116. dönem Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları ile sonuçlar ne zaman açıklanacak?
116. dönem Özel Güvenlik sınav süreci 18 Temmuz'da başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ÖGG alımı için sınav giriş belgeleri 9 Ağustos gününe kadar adaylara teslim edilecek. Güvenlik görevlisi adaylarına sınavlarda 100 soru sorulacak. Silahlı sınava girecek adaylara ekstra olarak 25 silah bilgisi sorusu yöneltilecek. Sınavda her soru 1 puan olacak. Peki, 116. ÖGG ne zaman? ÖGG sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
ÖGG sınav takvimi, EGM tarafından yayımlanmıştı. Buna göre adaylar tercihlerine göre silahlı ve silahsız sınava katılabilecek. Özel Güvenlik Görevlisi sınav soruları ve cevap anahtarı ile sonuçlar ve itiraz süreçlerine dair detaylar www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden ilan edilecek. ÖGG sınavına itiraz süreçlerinde adayların 350 TL itiraz ücreti ödemeleri gerekecek. İşte, ÖGG sınavına dair detaylar...