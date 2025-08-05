ÖGG sınav tarihi: 116. dönem Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları ile sonuçlar ne zaman açıklanacak?

116. dönem Özel Güvenlik sınav süreci 18 Temmuz'da başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ÖGG alımı için sınav giriş belgeleri 9 Ağustos gününe kadar adaylara teslim edilecek. Güvenlik görevlisi adaylarına sınavlarda 100 soru sorulacak. Silahlı sınava girecek adaylara ekstra olarak 25 silah bilgisi sorusu yöneltilecek. Sınavda her soru 1 puan olacak. Peki, 116. ÖGG ne zaman? ÖGG sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ÖGG sınav tarihi: 116. dönem Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları ile sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 1

ÖGG sınav takvimi, EGM tarafından yayımlanmıştı. Buna göre adaylar tercihlerine göre silahlı ve silahsız sınava katılabilecek. Özel Güvenlik Görevlisi sınav soruları ve cevap anahtarı ile sonuçlar ve itiraz süreçlerine dair detaylar www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden ilan edilecek. ÖGG sınavına itiraz süreçlerinde adayların 350 TL itiraz ücreti ödemeleri gerekecek. İşte, ÖGG sınavına dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖGG sınav tarihi: 116. dönem Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları ile sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 2

116. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ağustos Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek. Uygulamalı atış sınavı da 25 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında yapılarak puanlar ÖGNET'e girilecek.

ÖGG sınav tarihi: 116. dönem Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları ile sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 3

ÖGG SONUÇ GÜNÜ

Özel Güvenlik sınav sonuçlaru 12 Eylül tarihinde www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden adaylarla paylaşılacak.

ÖGG sınav tarihi: 116. dönem Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları ile sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 4

ÖGG takvimi

26 Ağustos: Sınav soru ve cevapları yayımlanacak,

27-29 Ağustos: Sorulara itiraz başvuruları alınacak,

5 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak,

12 Eylül: Sınav sonuçları ilan edilecek,

15-17 Eylül: Sınav sonucu itiraz başvuruları alınacak,

18 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak.

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