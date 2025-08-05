ÖGG sınav tarihi: 116. dönem Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları ile sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav takvimi, EGM tarafından yayımlanmıştı. Buna göre adaylar tercihlerine göre silahlı ve silahsız sınava katılabilecek. Özel Güvenlik Görevlisi sınav soruları ve cevap anahtarı ile sonuçlar ve itiraz süreçlerine dair detaylar www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden ilan edilecek. ÖGG sınavına itiraz süreçlerinde adayların 350 TL itiraz ücreti ödemeleri gerekecek. İşte, ÖGG sınavına dair detaylar...