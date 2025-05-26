ÖGG sınav tarihleri 2025: 115. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav yerleri açıklandı mı, sınav ne zaman, saat kaçta?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı uygulanıyor. Sınav süreci 16 Mayıs tarihinde başladı. 115. dönem ÖGG sınavına katılacak adayların sınav giriş belgeleri 31 Mayıs günü itibarıyla ÖGNET'e yüklenecek. Sınav süreleri silahlı ve silahsız sınav türlerine göre değişiklik gösteriyor. 115. dönem ÖGG sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
ÖGG sınav takvimine göre sırada 115. dönem Özel Güvenlik sınavı bulunuyor. Haziran ayında uygulanacak sınavda adaylara, silahlı sınav uygulamasında 150 dakika, silahsız uygulamada ise 120 dakika süre tanınacak. Sınav değerlendirmesi ise 100 puan üzerinden olacak. İşte, ÖGG sınav takvimi...