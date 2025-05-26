ÖGG sınav tarihleri 2025: 115. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav yerleri açıklandı mı, sınav ne zaman, saat kaçta?

115. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı için giriş yerlerini gösteren belge 31 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında adaylara sunulacak.



ÖGG sınav uygulaması ise 29 Haziran Pazar günü saat 10:00'da olacak.



Sınava dair sorular ve cevap anahtarları 1 Temmuz'da yayımlanacak. Sorulara itirazlar 2-4 Temmuz'da alınacak.