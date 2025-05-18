ÖGG sınavı ne zaman? 115. dönem ÖGG sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Özel Güvenlik sınav takvimi

ÖGG sınav takvimi yayımlandı. 115. dönem ÖGG sınavına katılacak adayların silahsız sınav için 550 TL, silahlı sınav için ise 700 TL giriş ücreti ödemeleri gerekiyor. Sınav giriş ücretleri 23 Mayıs tarihine kadar yatırılmalı. Silahlı sınavda süre 150 dakika, silahsız sınav için de 120 dakikadır. İşte, ÖGG sınav takvimi...