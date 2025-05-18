ÖGG sınavı ne zaman? 115. dönem ÖGG sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Özel Güvenlik sınav takvimi

EGM tarafından Özel Güvenlik sınavları uygulanmaya devam ediyor. Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı için süreç 16 Mayıs günü başladı. Adayların sınav giriş belgeleri 31 Mayıs - 14 Haziran tarihlerinde adaylarla paylaşılacak. Sınava katılacak adaylar ''ÖGG sınavları ne zaman?''

ÖGG sınavı ne zaman? 115. dönem ÖGG sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Özel Güvenlik sınav takvimi - 1

ÖGG sınav takvimi yayımlandı. 115. dönem ÖGG sınavına katılacak adayların silahsız sınav için 550 TL, silahlı sınav için ise 700 TL giriş ücreti ödemeleri gerekiyor. Sınav giriş ücretleri 23 Mayıs tarihine kadar yatırılmalı. Silahlı sınavda süre 150 dakika, silahsız sınav için de 120 dakikadır. İşte, ÖGG sınav takvimi...

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ÖGG sınavı ne zaman? 115. dönem ÖGG sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Özel Güvenlik sınav takvimi - 2

115. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 115. dönem ÖGG sınavının sınav yerleri 31 Mayıs - 14 Haziran tarihlerinde duyurulacak.

Adaylar 29 Haziran Pazar günü saat 10:00'da sınava katılacak. 1 Temmuz'da da soru ve cevap anahtarları yayımlanacak.

Sınavda adaylara 100 soru sorulacak. Silahlı sınavlarda 100 genel soru + 25 silah bilgisi konularından sorulacak ve 150 dakika süre tanınacak.

Silahsız sınavda ise 100 genel soru sorulacak, 120 dakika süre verilecek.

ÖGG sınavı ne zaman? 115. dönem ÖGG sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Özel Güvenlik sınav takvimi - 3

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖGG 115. dönem sınav sonuçları da 18 Temmuz'da ÖGNET üzerinden ilan edilecek. İtirazlar 21-23 Temmuz'da alınacak ve itiraz sonuçları da 24 Temmuz'da açıklanacak.

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