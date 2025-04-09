ÖGG sınavı ne zaman, nisan ayının kaçında? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihi
Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Takvime göre, ÖGG sınavı nisan ayında gerçekleşecek. Peki, Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman, nisan ayının kaçında?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen takvime göre yılda birkaç kez düzenleniyor. Sınav tarihine kısa bir süre kala sürecin ayrıntıları duyuruldu. Adaylar, sınav giriş belgelerini 20-24 Mart tarihleri itibarıyla kurumun resmi internet sitesi adresinden görüntüleyebiliyor.