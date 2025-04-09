ÖGG sınavı ne zaman, nisan ayının kaçında? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihi

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Takvime göre, ÖGG sınavı nisan ayında gerçekleşecek. Peki, Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman, nisan ayının kaçında?

ÖGG sınavı ne zaman, nisan ayının kaçında? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihi - 1

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen takvime göre yılda birkaç kez düzenleniyor. Sınav tarihine kısa bir süre kala sürecin ayrıntıları duyuruldu. Adaylar, sınav giriş belgelerini 20-24 Mart tarihleri itibarıyla kurumun resmi internet sitesi adresinden görüntüleyebiliyor.

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ÖGG sınavı ne zaman, nisan ayının kaçında? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihi - 2

ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖGG sınavı saat 10.00'da başlayacak.

ÖGG sınavı ne zaman, nisan ayının kaçında? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihi - 3

ÖGG SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

114. dönem ÖGG sınav sonuçları da 2 Mayıs'ta duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak.

ÖGG sınavı ne zaman, nisan ayının kaçında? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihi - 4

DİĞER ÖGG SINAVLARININ TARİHLERİ

115. Dönem Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı: 29 Haziran 2025

116. Dönem Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı: 24 Ağustos 2025

117. Dönem Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı: 19 Ekim 2025 Pazar

118. Dönem Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı: 14 Aralık 2025 Pazar

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