ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖGG sınav sonuç tarihi EGM tarafından duyuruldu

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınava ilişkin ayrıntılar var. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınav, bu yıl son kez uygulanacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek.