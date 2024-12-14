ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖGG sınav sonuç tarihi EGM tarafından duyuruldu

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda ÖGG sınav tarihi ve sonuç tarihine yer verildi. Belirlenen takvime göre, yılın son ÖGG sınavı aralık ayında gerçekleşecek. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖGG sınav sonuç tarihi EGM tarafından duyuruldu - 1

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınava ilişkin ayrıntılar var. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınav, bu yıl son kez uygulanacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek.

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ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖGG sınav sonuç tarihi EGM tarafından duyuruldu - 2

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu ile sürece ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.


ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖGG sınav sonuç tarihi EGM tarafından duyuruldu - 3

ÖGG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kılavuza göre ÖGG sınavı, 15 Aralık 2024 Pazar günü uygulanacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak.

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖGG sınav sonuç tarihi EGM tarafından duyuruldu - 4

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

112. dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarları, 17 Aralık 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar yazılı sınav sorularına 18-20 Aralık tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 27 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.

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