ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. ÖGG - 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları

113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçlarına dair bekleyiş başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen sınavda adaylara 100 çoktan seçmeli soru soruldu. Şimdi ise EGM tarafından açıklanacak sonuçların tarihi merak konusu oldu.