ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. ÖGG - 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları
EGM Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı 9 Şubat tarihinde yapıldı. Sınavın ardından puanlarını öğrenmek isteyen adaylar 113. Özel Güvenlik sınav sonuçları araştırmasına başladı. Peki, ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçlarına dair bekleyiş başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen sınavda adaylara 100 çoktan seçmeli soru soruldu. Şimdi ise EGM tarafından açıklanacak sonuçların tarihi merak konusu oldu.