ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. ÖGG - 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları

EGM Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı 9 Şubat tarihinde yapıldı. Sınavın ardından puanlarını öğrenmek isteyen adaylar 113. Özel Güvenlik sınav sonuçları araştırmasına başladı. Peki, ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. ÖGG - 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları - 1

113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçlarına dair bekleyiş başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen sınavda adaylara 100 çoktan seçmeli soru soruldu. Şimdi ise EGM tarafından açıklanacak sonuçların tarihi merak konusu oldu.

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ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. ÖGG - 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları - 2

ÖGG SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının 28 Şubat 2025 tarihinde belli olması bekleniyor.

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. ÖGG - 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları - 3

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.

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