ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları
113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçlarına dair bekleyiş başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak sonuçların tarihi merak konusu oldu. Peki, ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
EGM Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı 9 Şubat tarihinde yapıldı. Yayınlanan kılavuzda sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih yer aldı. Sınavın ardından netlerini hesaplamak isteyen adaylar 113. Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları için araştırmalarına başladı.