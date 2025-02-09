ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları

EGM Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı 9 Şubat tarihinde yapıldı. Yayınlanan kılavuzda sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih yer aldı. Sınavın ardından netlerini hesaplamak isteyen adaylar 113. Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları için araştırmalarına başladı.