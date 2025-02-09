ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları

113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçlarına dair bekleyiş başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak sonuçların tarihi merak konusu oldu. Peki, ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları - 1

EGM Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı 9 Şubat tarihinde yapıldı. Yayınlanan kılavuzda sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih yer aldı.  Sınavın ardından netlerini hesaplamak isteyen adaylar 113. Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları için araştırmalarına başladı.

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ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları - 2

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi soru ve cevapları 11 Şubat tarihinde erişime açılması bekleniyor.

ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları - 3

ÖGG SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


ÖGG sınav sonuçlarının 28 Şubat 2025 tarihinde belli olması bekleniyor.

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

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