ÖGG Sonuçları Geldi! EGM 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı için TIKLA
ÖGG sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Adaylar silahlı ve silahsız 115. dönem Özel Güvenlik Sınavına 29 Haziran günü katılmıştı. Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavına ait sonuçlar ise 18 Temmuz'da ilan edildi. Sonuçlara itiraz başvuruları da 21 Temmuz'da alınacak. Adaylar 115. ÖGG sonucu sorgulama ekranını araştırıyor. ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 115. dönem ÖGG süreci tamamlanıyor. 16 Mayıs günü başlayan Özel Güvenlik sınav süreci, sonuçların açıklanması ve sonuçlara itirazların alınması ile noktalanıyor. Sonuçlar www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari sayfasından görüntülenebiliyor. İşte, ÖGG sonuç ekranı...