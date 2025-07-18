ÖGG Sonuçları Geldi! EGM 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı için TIKLA

ÖGG sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Adaylar silahlı ve silahsız 115. dönem Özel Güvenlik Sınavına 29 Haziran günü katılmıştı. Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavına ait sonuçlar ise 18 Temmuz'da ilan edildi. Sonuçlara itiraz başvuruları da 21 Temmuz'da alınacak. Adaylar 115. ÖGG sonucu sorgulama ekranını araştırıyor. ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?

ÖGG Sonuçları Geldi! EGM 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı için TIKLA - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 115. dönem ÖGG süreci tamamlanıyor. 16 Mayıs günü başlayan Özel Güvenlik sınav süreci, sonuçların açıklanması ve sonuçlara itirazların alınması ile noktalanıyor. Sonuçlar www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari sayfasından görüntülenebiliyor. İşte, ÖGG sonuç ekranı...

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖGG Sonuçları Geldi! EGM 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı için TIKLA - 2

115. ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları EGM tarafından 18 Temmuz Cuma günü duyuruldu. Adaylar sonuçlarını www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuçları adresinden sorgulayabilecek.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA

ÖGG Sonuçları Geldi! EGM 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı için TIKLA - 3

İtiraz başvuruları

Sınav sonuçlarına itiraz edecek adaylar Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileriyle beraber 350 TL itiraz ücreti yatırmalılar. Ardından itiraz ücreti dekontu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edilecek ve personeller tarafından ÖGNET'e veri girişileri yapılır.

ÖGG Sonuçları Geldi! EGM 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı için TIKLA - 4

BİR SONRAKİ ÖGG SINAV TARİHİ

115. dönemi kaçıran adaylar, 116. dönem Özel Güvenlik sınav takvimine odaklandı. Bir sonraki ÖGG sınavı 24 Ağustos Pazar günü düzenlenecek. Kılavuz da EGM tarafından yayımlandı.

116. dönem ÖGG kılavuzu

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