ÖGG Sonuçları Geldi! EGM 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı için TIKLA

İtiraz başvuruları

Sınav sonuçlarına itiraz edecek adaylar Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileriyle beraber 350 TL itiraz ücreti yatırmalılar. Ardından itiraz ücreti dekontu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edilecek ve personeller tarafından ÖGNET'e veri girişileri yapılır.