ÖGG sonuç ekranı: EGM 116. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ağustos günü gerçekleşti. Adaylar silahlı ve silahsız ÖGG sınavına katılabiliyor. 100 sorunun yer aldığı sınavın ardından katılımcılar sonuçlara itiraz için 15-17 Eylül tarihlerinde başvuruda bulunabilecek. Güvenlik görevlisi adayları 116. ÖGG sonuçlarını bekliyor.

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden ilan edilecek. 116. dönem ÖGG'ye katılamayan adaylar 117. ÖGG sınavı için 19 Ekim'i beklemeye koyuldu. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sorgulama ekranı...

116. ÖGG SONUÇ TARİHİ

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı için süreç 18 Temmuz günü başlamıştı. Sınavlar 24 Ağustos'ta uygulandı ve sonuçlar da 12 Eylül günü ilan edilecek.

Sonuçlar açıklandığında ilgililer sorgulama işlemini www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden sorgulayabilecek.

ÖGG sınavları için adaylar silahsızda 550 TL, silahlı ve silah farkında ise 700 TL ödeme yaptı. Sınav ücretleri Halk Bankası hesaplarına yatırıldı.

ÖGG SINAV TAKVİMİ

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı, yılın geri kalanında iki kez düzenlenecek. 117. dönem ÖGG 19 Ekim'de, 118. ÖGG de 14 Aralık günü düzenlenecek.

