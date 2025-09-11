ÖGG sonuç ekranı: EGM 116. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?

116. ÖGG SONUÇ TARİHİ

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı için süreç 18 Temmuz günü başlamıştı. Sınavlar 24 Ağustos'ta uygulandı ve sonuçlar da 12 Eylül günü ilan edilecek.



Sonuçlar açıklandığında ilgililer sorgulama işlemini www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden sorgulayabilecek.



ÖGG sınavları için adaylar silahsızda 550 TL, silahlı ve silah farkında ise 700 TL ödeme yaptı. Sınav ücretleri Halk Bankası hesaplarına yatırıldı.