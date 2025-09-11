ÖGG sonuç ekranı: EGM 116. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ağustos günü gerçekleşti. Adaylar silahlı ve silahsız ÖGG sınavına katılabiliyor. 100 sorunun yer aldığı sınavın ardından katılımcılar sonuçlara itiraz için 15-17 Eylül tarihlerinde başvuruda bulunabilecek. Güvenlik görevlisi adayları 116. ÖGG sonuçlarını bekliyor.
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden ilan edilecek. 116. dönem ÖGG'ye katılamayan adaylar 117. ÖGG sınavı için 19 Ekim'i beklemeye koyuldu. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sorgulama ekranı...