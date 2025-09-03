ÖGG sonuç tarihi: 116. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 117. dönem ÖGG takvimi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik ve 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ağustos günü gerçekleşmişti. Sınava dair soru ve cevaplar ise 26 Ağustos günü yayımlanmıştı. ÖGG sınav takvimine göre sonuç tarihi için nefesler tutuldu. Özel güvenlik sınavı silahlı ve silahsız şekilde gerçekleşmişti. 116. dönem ÖGG uygulamasına yetişemeyen adaylar 117. özel güvenlik sınav tarihine yoğunlaştı.

Özel güvenlik olma planı bulunan adaylar için süreç 18 Temmuz günü başlamıştı. 24 Ağustos'ta sınava  giren güvenlik görevlisi adaylarıın sonuçları eylül ayı içinde duyurulacak. Sınav sonuçları, itiraz sonuçları gibi detaylar www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden takip ediliyor. İşte, ÖGG sonuç günü...

116. ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ

EGM tarafından düzenlenen 116. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 12 Eylül günü www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adesinden ilan edilecek.

Adaylar sonuçlarına itirazlarını Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri sunup 350 TL itiraz ücreti ödeyerek yapabiliyorlar. Ücreti yatırmayanların itirazları geçerli olmayacak.

117. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Yılın geri kalanında adaylar iki özel güvenlik sınavına katılabilecek. 12 Eylül Cuma günü eğitimleri biten adaylar, Özel Güvenlik ve 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavına 19 Ekim Pazar günü katılacak. 118. dönem sınavı ise 14 Aralık Pazar günü uygulanacak.

Sınav başvuru ücreti yatırılarak başvuru işlemi tamamlanıyor. Son başvuru ücreti silahsız sınav için 550 TL, silahlı ve silah farkı sınavı için ise 700 TL idi.

