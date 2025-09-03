ÖGG sonuç tarihi: 116. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 117. dönem ÖGG takvimi

117. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Yılın geri kalanında adaylar iki özel güvenlik sınavına katılabilecek. 12 Eylül Cuma günü eğitimleri biten adaylar, Özel Güvenlik ve 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavına 19 Ekim Pazar günü katılacak. 118. dönem sınavı ise 14 Aralık Pazar günü uygulanacak.



Sınav başvuru ücreti yatırılarak başvuru işlemi tamamlanıyor. Son başvuru ücreti silahsız sınav için 550 TL, silahlı ve silah farkı sınavı için ise 700 TL idi.