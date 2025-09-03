ÖGG sonuç tarihi: 116. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 117. dönem ÖGG takvimi
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik ve 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ağustos günü gerçekleşmişti. Sınava dair soru ve cevaplar ise 26 Ağustos günü yayımlanmıştı. ÖGG sınav takvimine göre sonuç tarihi için nefesler tutuldu. Özel güvenlik sınavı silahlı ve silahsız şekilde gerçekleşmişti. 116. dönem ÖGG uygulamasına yetişemeyen adaylar 117. özel güvenlik sınav tarihine yoğunlaştı.
Özel güvenlik olma planı bulunan adaylar için süreç 18 Temmuz günü başlamıştı. 24 Ağustos'ta sınava giren güvenlik görevlisi adaylarıın sonuçları eylül ayı içinde duyurulacak. Sınav sonuçları, itiraz sonuçları gibi detaylar www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden takip ediliyor. İşte, ÖGG sonuç günü...