ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

114. Dönem temel eğitim sınavı ve 90. Yenileme eğitimi sınavı (ÖGG), 12 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından, 15 Nisan'da soru ve cevap anahtarları yayımlandı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi - 1

114. Dönem temel eğitim sınavı ve 90. Yenileme eğitimi sınavı (ÖGG) sonuç tarihi EGM tarfından duyuruldu. 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 2 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi - 2

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile birlikte sonuçları sorgulayabilecek.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi - 3

Sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi - 4

ÖGG SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Resmi Siteye Giriş Yapın: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Özel Güvenlik Sınav Sonuçları sayfasına gidin.​

Bilgilerinizi Girin: Açılan ekranda T.C. kimlik numaranızı ve güvenlik kodunu girerek "Sorgula" butonuna tıklayın.​

Sonuçları Görüntüleyin: Sınav sonucunuz, doğru ve yanlış cevap sayılarınız ile birlikte ekranda görüntülenecektir.​

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