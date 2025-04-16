ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi
114. Dönem temel eğitim sınavı ve 90. Yenileme eğitimi sınavı (ÖGG), 12 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından, 15 Nisan'da soru ve cevap anahtarları yayımlandı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
114. Dönem temel eğitim sınavı ve 90. Yenileme eğitimi sınavı (ÖGG) sonuç tarihi EGM tarfından duyuruldu. 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 2 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.