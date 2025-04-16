ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

ÖGG SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Resmi Siteye Giriş Yapın: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Özel Güvenlik Sınav Sonuçları sayfasına gidin.​



Bilgilerinizi Girin: Açılan ekranda T.C. kimlik numaranızı ve güvenlik kodunu girerek "Sorgula" butonuna tıklayın.​



Sonuçları Görüntüleyin: Sınav sonucunuz, doğru ve yanlış cevap sayılarınız ile birlikte ekranda görüntülenecektir.​