ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? (Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç tarihi)

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın tamamlanması ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Sınava katılım gösteren güvenlik adayları, Emniyet Genel Müdürlüğü takvimini inceliyor. Peki, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? (Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç tarihi) - 1

29 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 115. Temel Eğitim ile 91. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) yazılı sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların erişimine sunuldu. Şimdi gözüken merak konusu ise sınav sonuçlarının açıklanma tarihi.

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? (Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç tarihi) - 2

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sınav takvimine göre sonuçlar 18 Temmuz 2025 Cuma günü ÖGNET/Onlineİşlemler sistemi üzerinden duyurulacak.


ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? (Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç tarihi) - 3

Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile onlineislemler.egm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

İTİRAZ SÜRECİ

Yazılı sınav sonuçlarına yönelik itirazlar: 21–23 Temmuz 2025

İtiraz değerlendirme sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde paylaşılacak

İtiraz işlemi için adaylardan 350 TL ücret alınacak ve başvurular İl Emniyet Özel Güvenlik Şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.


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