ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? (Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç tarihi)
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın tamamlanması ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Sınava katılım gösteren güvenlik adayları, Emniyet Genel Müdürlüğü takvimini inceliyor. Peki, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?
29 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 115. Temel Eğitim ile 91. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) yazılı sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların erişimine sunuldu. Şimdi gözüken merak konusu ise sınav sonuçlarının açıklanma tarihi.