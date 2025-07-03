ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? (Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç tarihi)

Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile onlineislemler.egm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.



İTİRAZ SÜRECİ



Yazılı sınav sonuçlarına yönelik itirazlar: 21–23 Temmuz 2025



İtiraz değerlendirme sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde paylaşılacak



İtiraz işlemi için adaylardan 350 TL ücret alınacak ve başvurular İl Emniyet Özel Güvenlik Şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.





