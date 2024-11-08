Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sonuçları sorgulama ekranı 2024: 111. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler EGM'de
Özel Güvenlik Görevlisi 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı sonrasında, gözler sonuçların açıklanacağı tarih ve saat bilgisine çevrildi. Peki, 2024 ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı.
2024 ÖGG sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 20 Ekim'de yapılan 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı sonrasında, sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, 2024 EGM 111. ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?