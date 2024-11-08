Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sonuçları sorgulama ekranı 2024: 111. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler EGM'de

Özel Güvenlik Görevlisi 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı sonrasında, gözler sonuçların açıklanacağı tarih ve saat bilgisine çevrildi. Peki, 2024 ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı.

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sonuçları sorgulama ekranı 2024: 111. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler EGM'de - 1

2024 ÖGG sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 20 Ekim'de yapılan 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı sonrasında, sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, 2024 EGM 111. ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sonuçları sorgulama ekranı 2024: 111. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler EGM'de - 2

2024 ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı sonuç tarihi, EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı.

"Silahlı" ve "silahsız Özel" güvenlik alımı için sınavlara katılan adaylar sonuç açıklamasına odaklandı.

Buna göre; 111.Dönem ÖGG sınav sonuçları 8 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sonuçları sorgulama ekranı 2024: 111. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler EGM'de - 3

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılan değerlendirme sonrası sınav sonuçları www.egm.gov.tr duyurular ekranından ilan edilecek. Adaylar, EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) online işlemler sayfası üzerinden sonuç sorgulaması yapabilecek.

Adaylar, T.C numaraları, sınav adı ve sistem tarafından atanan güvenlik kodunu girerek ÖGG sonucunu görüntüleyebilecek.

11. ÖGG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sonuçları sorgulama ekranı 2024: 111. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler EGM'de - 4

ADAYLARIN BAŞARILI OLMASI İÇİN KAÇ PUAN ALMASI GEREKİYOR?

Silah farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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