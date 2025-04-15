ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı 2025: EGM ÖGG 114. dönem ve 90 Yenileme Eğitimi temel kitapçığı açıklandı mı?
ÖGG 114. dönem sınavı soruları ve cevap anahtarı için gözler egm.gov.tr adresine çevrildi. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınava katılan adaylar için Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sınavda yöneltilen soruların doğru cevaplarını A-B kitapçığı şeklinde erişime açacak. ÖGG sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilirken adayların başarılı olabilmesi için sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puanı toplamının ortalamasının en az 60 puan olması gerekiyor. Peki ÖGG 114. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? İşte, ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı…
ÖGG soruları ve cevapları için geri sayım başladı. ÖGG temel sınavlarında adaylara 100 soru yönetilirken her soru 1 puan olarak hesaplanıyor. Silah sınavı ise 25 sorudan oluşurken her soru 2 puan olarak değerlendirilir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG 114. Dönem sınavı 12 Nisan tarihinde düzenlendi. ÖGG sonuçları ise 2 Mayıs 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları erişime açılmadan puan hesaplaması yapacak adaylar ise kılavuz olarak cevap anahtarını kullanacak. Sonuçlar erişime açıldıktan sonra 5-7 Mayıs tarihleri arasında itiraz süreci tamamlanacak. ÖGG soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarih belli oldu. Peki ÖGG soruları ve cevap anahtari nasıl sorgulanır? İşte, ÖGG 114. dönem soruları ve cevapları