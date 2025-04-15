ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı 2025: EGM ÖGG 114. dönem ve 90 Yenileme Eğitimi temel kitapçığı açıklandı mı?

ÖGG 114. dönem sınavı soruları ve cevap anahtarı için gözler egm.gov.tr adresine çevrildi. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınava katılan adaylar için Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sınavda yöneltilen soruların doğru cevaplarını A-B kitapçığı şeklinde erişime açacak. ÖGG sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilirken adayların başarılı olabilmesi için sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puanı toplamının ortalamasının en az 60 puan olması gerekiyor. Peki ÖGG 114. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? İşte, ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı…

ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı 2025: EGM ÖGG 114. dönem ve 90 Yenileme Eğitimi temel kitapçığı açıklandı mı? - 1

ÖGG soruları ve cevapları için geri sayım başladı. ÖGG temel sınavlarında adaylara 100 soru yönetilirken her soru 1 puan olarak hesaplanıyor. Silah sınavı ise 25 sorudan oluşurken her soru 2 puan olarak değerlendirilir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG 114. Dönem sınavı 12 Nisan tarihinde düzenlendi. ÖGG sonuçları ise 2 Mayıs 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları erişime açılmadan puan hesaplaması yapacak adaylar ise kılavuz olarak cevap anahtarını kullanacak. Sonuçlar erişime açıldıktan sonra 5-7 Mayıs tarihleri arasında itiraz süreci tamamlanacak. ÖGG soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarih belli oldu. Peki ÖGG soruları ve cevap anahtari nasıl sorgulanır? İşte, ÖGG 114. dönem soruları ve cevapları

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı 2025: EGM ÖGG 114. dönem ve 90 Yenileme Eğitimi temel kitapçığı açıklandı mı? - 2

ÖGG 114. DÖNEM SORULARI VE CEVAPLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre ÖGG 114. dönem soruları ve cevap anahtarı bugün (15 Nisan) erişime açılacak.

Adaylar ÖGG soruları ve cevap anahtarı ekranında sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını A,B,C,D,E şeklinde görüntüleyebilecek.

Cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları “ kırmızı” olarak yer alacak. ÖGG soruları ve cevapları açıklandığında haberimize eklenecektir.

ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı 2025: EGM ÖGG 114. dönem ve 90 Yenileme Eğitimi temel kitapçığı açıklandı mı? - 3

SINAV SONUÇLARI 2 MAYIS’TA ERİŞİME AÇILACAK

12 Nisan tarihinde düzenlenen ÖGG 114. Dönem Temel Eğitim Sınavı ve  90. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan egm.gov.tr adresinden sonuçlara ulaşabilecek. 

ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı 2025: EGM ÖGG 114. dönem ve 90 Yenileme Eğitimi temel kitapçığı açıklandı mı? - 4

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile birlikte sonuçları sorgulayabilecek. Sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. 

DAHA FAZLA GÖSTER