ÖGG soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak? EGM tarih verdi

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran 2024 tarihinde yapıldı. Sınav sürecine dair ayrıntılar kılavuzda açıklandı. Sınav soruları ve sonuç tarihi gibi bilgilerin yer aldığı kılavuzda ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe yer verildi.