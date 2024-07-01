ÖGG soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak? EGM tarih verdi
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adayların gündemindeki konulardan biri de soru-cevap duyurusu oldu. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) yayımladığı talimat ile soru ve cevapların yayımlanacağı tarihi duyurdu. Peki, ÖGG soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak?
Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran 2024 tarihinde yapıldı. Sınav sürecine dair ayrıntılar kılavuzda açıklandı. Sınav soruları ve sonuç tarihi gibi bilgilerin yer aldığı kılavuzda ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe yer verildi.