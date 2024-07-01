ÖGG soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak? EGM tarih verdi

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adayların gündemindeki konulardan biri de soru-cevap duyurusu oldu. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) yayımladığı talimat ile soru ve cevapların yayımlanacağı tarihi duyurdu. Peki, ÖGG soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak?

ÖGG soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak? EGM tarih verdi - 1

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran 2024 tarihinde yapıldı. Sınav sürecine dair ayrıntılar kılavuzda açıklandı. Sınav soruları ve sonuç tarihi gibi bilgilerin yer aldığı kılavuzda ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe yer verildi.

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ÖGG soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak? EGM tarih verdi - 2

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Takvimde, ÖGG sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih 2 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

ÖGG soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak? EGM tarih verdi - 3

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek

ÖGG soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak? EGM tarih verdi - 4

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

109. ÖGG sınav sonuçları ise 12 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

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