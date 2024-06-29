ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 109. ÖGG sınav soruları ve cevapları için tarih verdi

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için geri sayım sürerken gözler soru-cevap duyurusuna çevrildi. Takvime göre, ÖGG sınav sonuçları temmuz ayının ilk haftası paylaşılacak. Peki, ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 109. ÖGG sınav soruları ve cevapları için tarih verdi - 1

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Sınav sürecine dair ayrıntılar kılavuzda açıklandı. Kılavuzda ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe yer verildi.

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ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 109. ÖGG sınav soruları ve cevapları için tarih verdi - 2

ÖGG SINAV SORULARI VE SÜRESİ HAKKINDA

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecekler.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecek.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 109. ÖGG sınav soruları ve cevapları için tarih verdi - 3

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Takvimde, ÖGG sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih 2 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 109. ÖGG sınav soruları ve cevapları için tarih verdi - 4

109. ÖGG sınav soruları ve cevapları ise 12 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

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