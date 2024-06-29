ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 109. ÖGG sınav soruları ve cevapları için tarih verdi
Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için geri sayım sürerken gözler soru-cevap duyurusuna çevrildi. Takvime göre, ÖGG sınav sonuçları temmuz ayının ilk haftası paylaşılacak. Peki, ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Sınav sürecine dair ayrıntılar kılavuzda açıklandı. Kılavuzda ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe yer verildi.