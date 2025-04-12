ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuçları için tarih verdi

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi araştırıyor. EGM 114.Dönem ÖGG soruları için tarih verdi. Peki, ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuçları için tarih verdi - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına ilişkin soru ve cevapların yayımlanacağı tarihi duyurdu.​ Takvim doğrultusunda, Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 9 Şubat Pazar günü gerçekleştiriliyor.

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ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuçları için tarih verdi - 2

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

12 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirilen 114. Dönem ÖGG sınavının ardından, sınav soruları ve cevap anahtarları 15 Nisan 2025 tarihinde EGM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. ​

ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuçları için tarih verdi - 3

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yayımlanan kılavuzda sonuç tarihine de yer verildi. Sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek. ​

ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuçları için tarih verdi - 4

Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler.

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