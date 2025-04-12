ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuçları için tarih verdi
Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi araştırıyor. EGM 114.Dönem ÖGG soruları için tarih verdi. Peki, ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına ilişkin soru ve cevapların yayımlanacağı tarihi duyurdu. Takvim doğrultusunda, Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 9 Şubat Pazar günü gerçekleştiriliyor.