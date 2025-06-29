ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (EGM ÖGG sınav sonuç tarihini paylaştı)

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavı gerçekleştirilirken sınav sürecine dair ayrıntılar da bir kez daha gündeme geldi. Peki, ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 115. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları hangi tarihte duyurulacak.