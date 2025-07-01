ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı? (2025 Haziran ayı ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme)

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınavına katılan adaylar, sonuçlar açıklanmadan önce puanlarını tahmini olarak hesaplamak için soruların ve cevap anahtarının yayımlanmasını bekliyor. Gözler şimdi, 2025 Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevap anahtarı için Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelecek resmi açıklamalarda.



Peki, 115. Dönem ÖGG sınav soruları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Sorular ve cevaplar nereden, nasıl görüntülenir? İşte adayların merakla beklediği 2025 ÖGG soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı ile ilgili detaylar…