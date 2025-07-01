ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı? (2025 Haziran ayı ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme)

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 29 Haziran 2025 tarihinde uygulandı. EGM'ye bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre; Özel Güvenlik Sınavı soru ve cevap kitapçıkları temmuz ayının ilk haftasından itibaren görüntülenebilecek. Peki, ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı?

ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı? (2025 Haziran ayı ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme) - 1

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınavına katılan adaylar, sonuçlar açıklanmadan önce puanlarını tahmini olarak hesaplamak için soruların ve cevap anahtarının yayımlanmasını bekliyor. Gözler şimdi, 2025 Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevap anahtarı için Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelecek resmi açıklamalarda.

Peki, 115. Dönem ÖGG sınav soruları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Sorular ve cevaplar nereden, nasıl görüntülenir? İşte adayların merakla beklediği 2025 ÖGG soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı ile ilgili detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı? (2025 Haziran ayı ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme) - 2

ÖGG SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Kılavuza göre 115. dönem ÖGG soruları ve cevapları, 1 Temmuz 2025 Salı günü yani bugün erişime açılacak.

Adaylar, yazılı sınav sorularına 2-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SORU VE CEVAP KİTAPÇIKLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı? (2025 Haziran ayı ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme) - 3

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Özel Güvenlik Sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı? (2025 Haziran ayı ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme) - 4

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları, 18 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar yazılı sınav sonucuna 21-23 Temmuz 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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