ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 29 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 115. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavının ardından adaylar, hem sınav kitapçığı ve cevap anahtarının hem de sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Geçen dönemde olduğu gibi, EGM yetkilileri sınav sonrası sürecin netleşmesiyle birlikte, ÖGG ile ilgili son tarihleri resmî sayfası üzerinden duyurdu.
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavı gerçekleştirilirken sınav sürecine dair ayrıntılar da bir kez daha gündeme geldi. Peki, ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 115. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları hangi tarihte duyurulacak.