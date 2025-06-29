ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 29 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 115. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavının ardından adaylar, hem sınav kitapçığı ve cevap anahtarının hem de sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Geçen dönemde olduğu gibi, EGM yetkilileri sınav sonrası sürecin netleşmesiyle birlikte, ÖGG ile ilgili son tarihleri resmî sayfası üzerinden duyurdu.

ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 1

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavı gerçekleştirilirken sınav sürecine dair ayrıntılar da bir kez daha gündeme geldi. Peki, ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 115. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları hangi tarihte duyurulacak.

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ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 2

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Belirlenen takvim çerçevesinde ÖGG soru ve cevapları 1 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanacak. Özel güvenlik soru ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular üzerinden ilan edilecek. ÖGG soruları ve cevap anahtarı, sınavdan kısa bir süre sonra, genellikle hafta içi günlerden birinde EGM'nin "Özel Güvenlik" bölümünde yayımlanıyor.

ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 3

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 29 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen 115. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavlarının sonuçlarının 18 Temmuz 2025 Cuma günü ilan edileceğini duyurdu.

ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 4

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla EGM’nin resmi web sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Sınav sonuçlarına itiraz süreci ve sonraki aşamalar da aynı platform üzerinden duyurulacak.

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