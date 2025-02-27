ÖGG 113. dönem sınav sonuç tarihi: EGM Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? 2025 ÖGG sınav takvimi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav süreci ocak ayında başlatılmıştı. Özel güvenlik sınavına dair sınav giriş belgeleri ise 18 - 25 Ocak günlerinde adaylara teslim edildi ve sınav uygulaması 9 Şubat günü düzenlendi. Adayların sınavlara dair soru ve cevapları 11 Şubat günü erişime sunuldu. Adayların gözü 113. dönem ÖGG sonucu tarihinde! Özel güvenlik sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖGG 113. dönem sınav sonuç tarihi: EGM Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? 2025 ÖGG sınav takvimi - 1

ÖGG 2025 yılı sınav takvimi ilgililere sunulmuştu. Yılın ilk özel güvenlik sınavı ise şubat ayında yapıldı. Sınava katılan adaylar sorularına itiraz sürecini 12-14 Şubat günü tamamladı. Sınava dair tüm ayrıntılara adaylar www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinen erişim sağlayabilecek. 113. Özel Güvenlik sınav sonuçları hangi gün açıklanacak?

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ÖGG 113. dönem sınav sonuç tarihi: EGM Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? 2025 ÖGG sınav takvimi - 2

113. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı 9 Şubat günü uygulandı ve sonuçlar da 28 Şubat günü yayımlanması bekleniyor. Adaylar sonuçlarını www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden sorgulayabilecek.

ÖGG 113. dönem sınav sonuç tarihi: EGM Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? 2025 ÖGG sınav takvimi - 3

ÖGG SINAVINI KAZANDIKTAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER 

Adayların sınavda başarılı olmaları durumunda özel güvenlik sertifikası sahibi olduğ gibi özel güvenlik kimlik kartı çıkatma şansı da elde ediyorlar.

Güvenlik görevlilerine yönelik yenileme sınavı ise, beş yılda bir yapılır. Sınav, kimlik kartlarının yenilenebilmesi için düzenlenir ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması, sağlık raporunun alınması gereklidir.

ÖGG 113. dönem sınav sonuç tarihi: EGM Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? 2025 ÖGG sınav takvimi - 4

ÖGG ŞARTLARI

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlar şöyle:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

* Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

* Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

* 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

* Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

ÖGG 113. dönem sınav sonuç tarihi: EGM Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? 2025 ÖGG sınav takvimi - 5

ÖGG SINAV TAKVİMİ

114. dönem ÖGG sınavı 12 Nisan 2025

115. dönem ÖGG sınavı 29 Haziran 2025

116. dönem ÖGG sınavı 24 Ağustos 2025

117. dönem ÖGG sınavı 19 Ekim 2025

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