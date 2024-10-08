Oğlu ile kavga eden çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıl hapis istemi!

Bolu'da bir kadın oğluna oyun oynarken boncuk tabancasıyla boncuk atan 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi. Ağır yaralanan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Ev hapsi verilen annenin 20 yıla kadar hapsi isteniyor. İki çocuk annesi kadının üniversitede "Çocuk gelişimi" eğitimi aldığı ortaya çıktı.

Oğlu ile kavga eden çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıl hapis istemi! - 1

Oğluyla kavga eden çocuğu aracıyla ezdi. "Çocuk gelişimi" eğitimi alan anne için 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay Bolu'nun Gerede ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana geldi. Komşu iki ailenin çocuğu olan 12 yaşındaki Eren ve Talha evlerinin önünde boncuk ve su tabancasıyla oyun oynuyordu. Ayağına boncuk isabet eden Talha durumu annesi Gülcan Mutlu Ulusoy'a anlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Oğlu ile kavga eden çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıl hapis istemi! - 2

Eren sokakta oynamaya devam ederken Talha'nın annesi Gülcan Mutlu otomobiliyle gitti.  Aracını doğrudan Eren'in üzerine sürerek küçük çocuğu ezdi. Vücudunda kırıklar oluşan Eren ağır yaralandı.

Oğlu ile kavga eden çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıl hapis istemi! - 3

Ailenin şikayeti üzerine anne Gülcan Mutlu Ulusoy gözaltına alındı. İfadesinde Eren'i uyarmak için yanına gittiğini, çocuğu yanlışlıkla ezdiğini söyleyince ev hapsi verildi.  Ancak savcılık bu savunmayla ikna olmadı.

Oğlu ile kavga eden çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıl hapis istemi! - 4

Olaya dair kamera görüntüleri, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporunu dikkate alarak iddianame hazırladı. Raporda, Anne Ulusoy’un arabasını "süratli bir şekilde öldürme kastıyla" Eren’in üzerine sürdüğü vurgulandı. "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

33 yaşındaki Gülcan Mutlu Ulusoy'un üniversitede çocuk gelişimi eğitimi aldığı ortaya çıktı.

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