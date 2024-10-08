Oğlu ile kavga eden çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıl hapis istemi!

Oğluyla kavga eden çocuğu aracıyla ezdi. "Çocuk gelişimi" eğitimi alan anne için 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Olay Bolu'nun Gerede ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana geldi. Komşu iki ailenin çocuğu olan 12 yaşındaki Eren ve Talha evlerinin önünde boncuk ve su tabancasıyla oyun oynuyordu. Ayağına boncuk isabet eden Talha durumu annesi Gülcan Mutlu Ulusoy'a anlattı.