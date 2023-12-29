Oğlu intihar eden annenin ihbarı Çukur Çetesi’ni çökertti

Antalya’da düzenlenen operasyonla çökertilen Çukur Çetesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 kişi adliyeye sevk edildi. Çetenin, 28 yaşındaki oğlunun borçlarından dolayı intihar etmesi üzerine bir annenin jandarmaya ihbarı ile çökertildiği öğrenildi.

Oğlu intihar eden annenin ihbarı Çukur Çetesi’ni çökertti - 1

Antalya’da 404 jandarma personelinin katılımıyla Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre’de Çukur Çetesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 48 şüpheliden 43’ü yakalandı. Gözaltına alınanlardan 2’sinin belediye meclis üyesi olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Oğlu intihar eden annenin ihbarı Çukur Çetesi’ni çökertti - 2

PİYASANIN ÇOK ÜSTÜNDE FAİZLİ ARAÇ SATIŞI

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını silahlı olarak işledikleri belirlendi.

Operasyon kapsamında suçtan elde edilen 81’i şirket olmak üzere bungalovların olduğu tatil sitesi, banka hesapları, 208 araç ve 185 taşınmaza el konuldu.
Oğlu intihar eden annenin ihbarı Çukur Çetesi’ni çökertti - 3

Şüphelilerin çoğunun ilçelerde galericilik yaptığı, piyasa değerinin çok üstünde fiyatlara faizli araç sattıkları saptandı.

Oğlu intihar eden annenin ihbarı Çukur Çetesi’ni çökertti - 4

HAWALA SİSTEMİYLE PARA TRANSFERİ

Şüphelilerin araçları sattıkları kişilere teslim etmedikleri, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ile toplamda 11 milyar 10 milyon lira ve 33 kilo altın elde ettikleri tespit edildi.

Elde edilen gelirler ise takibe takılmaması için Hawala sistemi ile transfer edildi.
Oğlu intihar eden annenin ihbarı Çukur Çetesi’ni çökertti - 5

Sistemin Türkiye’de ilk defa kullanıldığı ve bir operasyonda tespit edildiği öğrenildi.

Şüpheliler, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi’ne sevk edildi.
Oğlu intihar eden annenin ihbarı Çukur Çetesi’ni çökertti - 6

“OĞLUMUN ÖLÜMÜNDEN BUNLAR SORUMLUDUR”

Çukur Çetesi olarak adlandırılan yapılanmanın, oğlu intihar eden bir annenin jandarmaya ihbarı ile çökertildiği öğrenildi.

7 ay önce 28 yaşındaki oğlu çeteye olan borçlarından dolayı intihar eden annenin Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na giderek, “Benim oğlumun ölümünden bunlar, sorumludur.” ifadesi üzerine çetenin yapılanmasının ortaya çıktığı öğrenildi.
Oğlu intihar eden annenin ihbarı Çukur Çetesi’ni çökertti - 7

Operasyonun ardından diğer mağdurların da jandarmaya giderek şikayette bulunduğu belirtildi.

Oğlu intihar eden annenin ihbarı Çukur Çetesi’ni çökertti - 8
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