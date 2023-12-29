Oğlu intihar eden annenin ihbarı Çukur Çetesi’ni çökertti

“OĞLUMUN ÖLÜMÜNDEN BUNLAR SORUMLUDUR”

Çukur Çetesi olarak adlandırılan yapılanmanın, oğlu intihar eden bir annenin jandarmaya ihbarı ile çökertildiği öğrenildi.

7 ay önce 28 yaşındaki oğlu çeteye olan borçlarından dolayı intihar eden annenin Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na giderek, “Benim oğlumun ölümünden bunlar, sorumludur.” ifadesi üzerine çetenin yapılanmasının ortaya çıktığı öğrenildi.