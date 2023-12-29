Oğlu intihar eden annenin ihbarı Çukur Çetesi’ni çökertti
Antalya’da düzenlenen operasyonla çökertilen Çukur Çetesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 kişi adliyeye sevk edildi. Çetenin, 28 yaşındaki oğlunun borçlarından dolayı intihar etmesi üzerine bir annenin jandarmaya ihbarı ile çökertildiği öğrenildi.
Antalya’da 404 jandarma personelinin katılımıyla Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre’de Çukur Çetesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 48 şüpheliden 43’ü yakalandı. Gözaltına alınanlardan 2’sinin belediye meclis üyesi olduğu öğrenildi.