Oğlu sokakta görüp fark etmişti... "Efsane Vali"nin makam aracı 45 yıl sonra geri döndü

Aracı teslim alan Yazıcıoğlu, cip ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nun uzun yıllar Tokat'a hizmet ettiği bu araçla bazı programlara katılacağını söyledi.