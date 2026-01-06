Oğlu sokakta görüp fark etmişti... "Efsane Vali"nin makam aracı 45 yıl sonra geri döndü

06.01.2026 10:21

İHA

Efsane Vali olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı cip, 45 yıl sonra belediye hizmetine alındı.

Oğlu sokakta görüp fark etmişti... "Efsane Vali"nin makam aracı 45 yıl sonra geri döndü
IHA

Efsane Vali olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı beyaz cip, restore edilip belediyenin hizmetine alındı.

Oğlu sokakta görüp fark etmişti... "Efsane Vali"nin makam aracı 45 yıl sonra geri döndü 1
IHA

Efsane Vali'nin cipi, Tokat Belediye Başkanı olarak görev yapan oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bir mahalle ziyareti sırasında karşısına çıkmıştı.

 

Oğul Yazıcıoğlu, ziyaret sırasında gördüğü aracın babası Recep Yazıcıoğlu'na ait olduğunu fark etti.

 

Bunun üzerine araç sahibine ulaşan Başkan Yazıcıoğlu, cipin geçmişine ilişkin bilgi aldı ve aracı satın aldı.

KAPSAMLI BİR BAKIMA ALINDI 2
IHA

KAPSAMLI BİR BAKIMA ALINDI

Beyaz cip, yaklaşık dört aylık çalışmanın ardından yenilendi.

 

Motor, kaporta ve mekanik aksamları elden geçirilen araç, orijinal yapısına sadık kalınarak restore edildi.

Oğlu sokakta görüp fark etmişti... "Efsane Vali"nin makam aracı 45 yıl sonra geri döndü 3
IHA

Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Başkan Yazıcıoğlu, sabah kahvaltısında sanayi esnafı ile bir araya geldi.

 

Buluşmada bakım ve onarımı tamamlanan cip Yazıcıoğlu'na teslim edildi.

Oğlu sokakta görüp fark etmişti... "Efsane Vali"nin makam aracı 45 yıl sonra geri döndü 4
IHA

Aracı teslim alan Yazıcıoğlu, cip ile test sürüşü gerçekleştirdi.

 

Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nun uzun yıllar Tokat'a hizmet ettiği bu araçla bazı programlara katılacağını söyledi.

Oğlu sokakta görüp fark etmişti... "Efsane Vali"nin makam aracı 45 yıl sonra geri döndü 5
IHA

Yazıcıoğlu, "Babamın yadigarını yeniden hizmete soktuk. Herkes merak ediyordu. Bazı programlara bu araçla katılacağım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram