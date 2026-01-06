Oğlu sokakta görüp fark etmişti... "Efsane Vali"nin makam aracı 45 yıl sonra geri döndü
06.01.2026 10:21
İHA
Efsane Vali olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı cip, 45 yıl sonra belediye hizmetine alındı.
Efsane Vali olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı beyaz cip, restore edilip belediyenin hizmetine alındı.
Efsane Vali'nin cipi, Tokat Belediye Başkanı olarak görev yapan oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bir mahalle ziyareti sırasında karşısına çıkmıştı.
Oğul Yazıcıoğlu, ziyaret sırasında gördüğü aracın babası Recep Yazıcıoğlu'na ait olduğunu fark etti.
Bunun üzerine araç sahibine ulaşan Başkan Yazıcıoğlu, cipin geçmişine ilişkin bilgi aldı ve aracı satın aldı.
KAPSAMLI BİR BAKIMA ALINDI
Beyaz cip, yaklaşık dört aylık çalışmanın ardından yenilendi.
Motor, kaporta ve mekanik aksamları elden geçirilen araç, orijinal yapısına sadık kalınarak restore edildi.
Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Başkan Yazıcıoğlu, sabah kahvaltısında sanayi esnafı ile bir araya geldi.
Buluşmada bakım ve onarımı tamamlanan cip Yazıcıoğlu'na teslim edildi.
Aracı teslim alan Yazıcıoğlu, cip ile test sürüşü gerçekleştirdi.
Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nun uzun yıllar Tokat'a hizmet ettiği bu araçla bazı programlara katılacağını söyledi.
Yazıcıoğlu, "Babamın yadigarını yeniden hizmete soktuk. Herkes merak ediyordu. Bazı programlara bu araçla katılacağım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.