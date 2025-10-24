Oğlu üzülmesin diye sakladı, hastanede oğlunun adını duyunca inanamadı

YAN YANA ODALARDA HABERSİZ UYUDULAR

Mehmet Öztemir, ilk başta göğsünde daralma, sol omzunda büyük acı hissettiğini ve ağrının yaklaşık 4 saat sürdüğünü söyledi.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından sevkinin yapıldığı Kayseri Şehir Hastanesine 16 Ekim'de gittiğini anlatan Öztemir, "Aynı gün annemin de acil servisten Ömer Hoca'ya müracaatı oluyor. Bunlardan haberim yok. Kendi derdimle geliyorum. Ben de anjiyo için gelirken, annem de aynı şekilde geliyor. Annemin de aynı kalp damarından tıkanıklığı var." dedi.



Annesinin rahatsızlığını hastanede babasından öğrendiğini belirten Öztemir, şunları kaydetti:



"Annemle hiç görüşmedik ama annemden her saniye haberim vardı. Yoğun bakımda yan yana odalarda durduk ama onun benden haberi yoktu. Babamla telefon görüşmemiz oldu. Aslında babam ağzından kaçırdı ve 'Annenizle beraber artık yan yana yatarsınız' dedi. Ben de anneme hiç belli etmedim. Yoğun bakımda her zaman kalkabilme ihtimalimiz olmadığından fırsat bulduğum anlarda odanın kapısına gelip sedyede uyuyan anneme birkaç kez bakıp duygusal anlar yaşadım."