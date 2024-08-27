Oğluna "Anneni öldürdüm, eve git bak" demişti! Cani koca böyle yakalandı
Tekirdağ'da tartıştığı karısını döverek öldürüp kaçan zanlı, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Jandarmayı görünce elindeki bıçağı boğazına dayayan adam, yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla teslim oldu.
"ANNENİ ÖLDÜRDÜM, EVE GİT BAK"
Tekirdağ'da çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim (45), geçen hafta cuma gecesi Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’ndeki evlerinde 2 çocuğunun annesi eşi Elif Dim (38) ile tartıştı.
Evde çocukların bulunmadığı sırada yaşanan tartışmada Hasan Dim, eşini döverek öldürdü. Evden çıkan Dim, mahallede kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına giderek, “Anneni öldürdüm, eve git bak.” dedikten sonra ayrıldı. Eve giden oğlu annesinin cansız bedenini bulunca durumu polise bildirdi.