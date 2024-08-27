Oğluna "Anneni öldürdüm, eve git bak" demişti! Cani koca böyle yakalandı

Tekirdağ'da tartıştığı karısını döverek öldürüp kaçan zanlı, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Jandarmayı görünce elindeki bıçağı boğazına dayayan adam, yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla teslim oldu.

Oğluna "Anneni öldürdüm, eve git bak" demişti! Cani koca böyle yakalandı - 1

"ANNENİ ÖLDÜRDÜM, EVE GİT BAK"

Tekirdağ'da çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim (45), geçen hafta cuma gecesi Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’ndeki evlerinde 2 çocuğunun annesi eşi Elif Dim (38) ile tartıştı.

Evde çocukların bulunmadığı sırada yaşanan tartışmada Hasan Dim, eşini döverek öldürdü. Evden çıkan Dim, mahallede kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına giderek, “Anneni öldürdüm, eve git bak.” dedikten sonra ayrıldı. Eve giden oğlu annesinin cansız bedenini bulunca durumu polise bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Oğluna "Anneni öldürdüm, eve git bak" demişti! Cani koca böyle yakalandı - 2

Eşini öldürdükten sonra kaçan Hasan Dim, izini kaybettirdi. Polis ve jandarma ekipleri yakalama çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçlerine Dim’in Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi’nde görüldüğü ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı, iki ayrı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kurarak, Karacakılavuz Mahallesi ve çevresinde çalışma başlattı.

Oğluna "Anneni öldürdüm, eve git bak" demişti! Cani koca böyle yakalandı - 3

BIÇAĞI BOĞAZINA DAYADI

JASAT ekipleri, bu sabah saatlerinde Hasan Dim’i Karacakılavuz’da motosikletiyle giderken takibe alıp, durdurdu. Motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı boğazına dayayıp, “Gelmeyin kendimi keserim, kendimi öldürürüm.” dedi.

Oğluna "Anneni öldürdüm, eve git bak" demişti! Cani koca böyle yakalandı - 4

JASAT ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla Dim, elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.

Oğluna "Anneni öldürdüm, eve git bak" demişti! Cani koca böyle yakalandı - 5

Hasan Dim’in bıçağı boğazına dayadığı ve jandarma ekiplerinin ikna çabaları, yoldan geçen kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Gözaltına alınan Hasan Dim ile ilgili soruşturma sürüyor.

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