Oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok'un iade davasında yeni gelişme

Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok‘un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.