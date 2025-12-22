"Oğlunu gömeceğiz, seni havaya uçuracağız" diye tehditler savurdular. İş yerine patlayıcı attılar
DHA
İstanbul Şile'de "Oğlunu gömeceğiz, üstüne toprak atacağız, seni havaya uçuracağız" diyerek tehditler savuran şüpheliler, iş yerine patlayıcı atıp kaçtı.
Şile'de bir iş yerine patlayıcı ile saldırı düzenlendi.
Olay, 29 Kasım Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Ağva Mahallesi’nde meydana geldi.
Necat G., birkaç yıl önce Mahmut E. ile ortak olarak ticaret yapmaya başladı. Ancak işlerin kötü gitmesi üzerine batan ikilinin ortalığı bitti. Her iki tarafında para kaybetmesi sonucu taraflar arasında husumet oluştu.
Aradan geçen zaman süresince Mahmut E., Necat G.’den alacağı olduğunu iddia ederek yakınlarına borcu tahsil etmesini söyledi. Bunun üzerine Necat G.’ye ulaşamayan iki kişi, babası Naim G.‘nin Ağva’daki iş yerine geldi.
"BU İŞİ BAŞKA ŞEKİLDE HALLEDECEĞİZ"
Burada iki kişi Naim G.’nye oğlunundan alacakları olduğunu iddia etti.
Naim G. ise oğluyla yaklaşık 10 yıldır görüşmediğini söyleyerek oğlunun borcunun kendisini ilgilendirmediğini dile getirdi.
Şüpheliler ve Naim G., arasında tartışma çıktı ve şüpheliler, "Bu işi başka şekilde halledeceğiz" diyerek iş yerinden ayrıldı.
"OĞLUNU GÖMECEĞİZ SENİ HAVAYA UÇURACAĞIZ"
Olaydan 14 gün sonra iddiaya göre kimliği belirsiz şüpheliler, yurt dışı numaralardan Naim G.’yi arayarak "Oğlunu gömeceğiz, üstüne toprak atacağız, oğlunun borcunu niye ödemiyorsun" şeklinde tehditlerde bulundu.
Naim G. ise şüphelilere oğlunun yaklaşık 10 senedir kendisinden ayrı yaşadığını, şahsi borçlarının kendisini ilgilendirmediğini söyledi.
Telefon konuşmasının sona ermesinin ardından aynı gün mesajlaşma uygulaması üzerinden Naim G.’ye ulaşan şüpheliler, "Seni güvendiğin emniyet de kurtaramayacak, seni havaya uçuracağız" şeklinde tehdit içerikli mesaj gönderdi.
İŞ YERİNE PATLAYICI ATIP KAÇTI
Bu görüşmelerin ardından gece saatlerinde iş yerine gelen bir şüpheli, patlayıcı madde attı.
Patlama sonucu iş yerinde maddi zarar oluştu.
Olayın ardından Naim G., şüphelilerden şikayetçi oldu.