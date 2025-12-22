"Oğlunu gömeceğiz, seni havaya uçuracağız" diye tehditler savurdular. İş yerine patlayıcı attılar

Şile'de bir iş yerine patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Olay, 29 Kasım Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Ağva Mahallesi’nde meydana geldi.

Necat G., birkaç yıl önce Mahmut E. ile ortak olarak ticaret yapmaya başladı. Ancak işlerin kötü gitmesi üzerine batan ikilinin ortalığı bitti. Her iki tarafında para kaybetmesi sonucu taraflar arasında husumet oluştu.

Aradan geçen zaman süresince Mahmut E., Necat G.’den alacağı olduğunu iddia ederek yakınlarına borcu tahsil etmesini söyledi. Bunun üzerine Necat G.’ye ulaşamayan iki kişi, babası Naim G.‘nin Ağva’daki iş yerine geldi.