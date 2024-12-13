Oğlunu hastaneye götürememek içine dert oldu, 70 yaşında ehliyet aldı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde siroz hastası olan oğlunu hastanedeki tedavi süreçlerine ehliyetsizlik nedeniyle götüremeyen 70 yaşındaki baba, sürücü kursuna yazılıp sürücü belgesini aldı.

Oğlunu hastaneye götürememek içine dert oldu, 70 yaşında ehliyet aldı - 1

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Kahyalar Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Ergin Sertgöz, siroz hastası olan oğlunun tedavileri için hastaneye ehliyetsizlik nedeniyle götüremeyince, sürücü belgesi almak için bir kursa yazıldı. Daha önce hiç araç kullanmamış olan Sertgöz, geçtiğimiz aylarda Gazipaşa ilçesindeki bir kursa başvurarak ilk adımı attı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Oğlunu hastaneye götürememek içine dert oldu, 70 yaşında ehliyet aldı - 2

Sertgöz, direksiyon sınavına iki kez katılmak zorunda kaldı. İlk denemesinde parkuru tamamlayamayan Sertgöz, pes etmeyerek ikinci sınavında başarıya ulaştı ve 70 yaşında sürücü belgesine kavuştu.

Oğlunu hastaneye götürememek içine dert oldu, 70 yaşında ehliyet aldı - 3

Sertgöz, sınav sonunda hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yakınlarıyla yaşarken, çevresindekilere de azim ve kararlılığıyla ilham oldu.

Oğlunu hastaneye götürememek içine dert oldu, 70 yaşında ehliyet aldı - 4

Ehliyet almasındaki sebebin oğlu olduğunu aktaran Sertgöz, “Oğlum siroz hastasıydı. Kimse götürmemize yardımcı olmuyordu. Ben de araç kullanmayı bilmiyordum ve ehliyetim de yoktu. Kursa yazıldım ve belgemi aldım. Emeği olanlardan Allah razı olsun” dedi.

Oğlunu hastaneye götürememek içine dert oldu, 70 yaşında ehliyet aldı - 5
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