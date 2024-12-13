Oğlunu hastaneye götürememek içine dert oldu, 70 yaşında ehliyet aldı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde siroz hastası olan oğlunu hastanedeki tedavi süreçlerine ehliyetsizlik nedeniyle götüremeyen 70 yaşındaki baba, sürücü kursuna yazılıp sürücü belgesini aldı.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Kahyalar Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Ergin Sertgöz, siroz hastası olan oğlunun tedavileri için hastaneye ehliyetsizlik nedeniyle götüremeyince, sürücü belgesi almak için bir kursa yazıldı. Daha önce hiç araç kullanmamış olan Sertgöz, geçtiğimiz aylarda Gazipaşa ilçesindeki bir kursa başvurarak ilk adımı attı.