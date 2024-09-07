Oğlunu kaçırdılar,12 milyon lira haraç istediler: 7 kişilik örgüt yakalandı

Arnavutköy'de iddiaya göre hurda dükkânı sahibini silahla tehdit ederek 12 milyon lira para isteyen, oğlunu zorla bir otomobile bindirerek kaçıran ve iş yeri bekçisini darbettikleri iddia edilen 7 kişilik örgüt yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Oğlunu kaçırdılar,12 milyon lira haraç istediler: 7 kişilik örgüt yakalandı - 1

Arnavutköy Mavi göl Mahallesi'nde hurda dükkanı olan bir kişi, 5 kişinin iş yerine gelerek kendisini tehdit ettiği ve 12 milyon lira para istediği şikayetiyle emniyete başvurdu.

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Oğlunu kaçırdılar,12 milyon lira haraç istediler: 7 kişilik örgüt yakalandı - 2

Emniyetteki ifadesinde, şüphelilerin farklı tarihlerde iş yerine gelmeyi sürdürdüklerini anlatan mağdur, bir seferinde kendisini darbettiklerini, iş yerinin kilidini kırdıklarını belirtti.

Oğlunu kaçırdılar,12 milyon lira haraç istediler: 7 kişilik örgüt yakalandı - 3

Şüphelilerin oğlunu zorla bir otomobile bindirerek kaçırdığını "Babanın bize borcu var. Onunla anlaşamıyoruz. Seninle anlaşalım" dedikten bir süre sonra serbest bıraktıklarını anlatan mağdur, bu kişilerden şikâyetçi oldu.

Oğlunu kaçırdılar,12 milyon lira haraç istediler: 7 kişilik örgüt yakalandı - 4

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakası tespit edildi.

Oğlunu kaçırdılar,12 milyon lira haraç istediler: 7 kişilik örgüt yakalandı - 5

Ardından yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli Esenyurt ve Sultangazi'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.


Oğlunu kaçırdılar,12 milyon lira haraç istediler: 7 kişilik örgüt yakalandı - 6

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Oğlunu kaçırdılar,12 milyon lira haraç istediler: 7 kişilik örgüt yakalandı - 7

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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